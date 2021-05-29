Ляшко: у меня не было войны с ГП "Медзакупки Украины", новый конкурс на членов набсовета будет прозрачным

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у него "не было войны" с госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), а новый конкурс на членов наблюдательного совета будет прозрачным и открытым.

"У меня не было войны с государственным предприятием "Медицинские закупки Украины", ГП закупает очень важные вещи, в том числе средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты. Моя стратегия заключается в том, чтобы вывести из Минздрава все технические вещи, которые касались закупок лекарств и медизделий, ведь у нас есть МЗУ, специальная структура, которая получила статус централизованного закупочного агентства", - сказал он журналистам в субботу.

Он пояснил, что одной из причин отмены приказов, касающихся конкурсов на должность членов набсовета МЗУ, стало то, что "за период проведения конкурса значительно вырос оборот средств, которые проходят через ГП МЗУ, поэтому МЗУ переходит к совершенно иной процедуре создания набсовета".

"Набсовет МЗУ будет создан не приказом Минздрава, а будет утверждаться Кабмином. Поэтому мы запускаем открытый прозрачный механизм, чтобы создать набсовет, который обеспечит контроль за деятельностью руководителя МЗУ", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что с МЗУ предварительно достигнута договоренность о создании экспертных групп, которые будут созданы приказом Минздрава, но будут функционировать на базе МЗУ и "будут решать все вопросы по закупкам".

Кроме того, Ляшко сообщил, что намерен инициировать изменения в нормативной базе, которые позволят центральному закупочному агентству проводить экстренные закупки "вне процедуры".

Комментируя возможность участия ГП Медзакупки Украины" в закупках вакцин от COVID-19 , Ляшко отметил, что МЗУ не имеет права проводить закупки по договорам, которые предусматривают конфиденциальность и неразглашение условий, в том числе неразглашение ценовых аспектов договора, поэтому закупки "ковидных" вакцин переданы международным закупочным организациям.

"Мы сможем говорить о передаче закупок вакцин от COVID-19 МЗУ, если будет запущен механизм договоров управляемого доступа. Пока он не работает, ГП Медзакупки Украины" не может проводить эти закупки", - сказал он.