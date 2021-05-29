Медицина

16:32 29.05.2021

Ляшко: у меня не было войны с ГП "Медзакупки Украины", новый конкурс на членов набсовета будет прозрачным

2 мин читать
Ляшко: у меня не было войны с ГП "Медзакупки Украины", новый конкурс на членов набсовета будет прозрачным

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у него "не было войны" с госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), а новый конкурс на членов наблюдательного совета будет прозрачным и открытым.

"У меня не было войны с государственным предприятием "Медицинские закупки Украины", ГП закупает очень важные вещи, в том числе средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты. Моя стратегия заключается в том, чтобы вывести из Минздрава все технические вещи, которые касались закупок лекарств и медизделий, ведь у нас есть МЗУ, специальная структура, которая получила статус централизованного закупочного агентства", - сказал он журналистам в субботу.

Он пояснил, что одной из причин отмены приказов, касающихся конкурсов на должность членов набсовета МЗУ, стало то, что "за период проведения конкурса значительно вырос оборот средств, которые проходят через ГП МЗУ, поэтому МЗУ переходит к совершенно иной процедуре создания набсовета".

"Набсовет МЗУ будет создан не приказом Минздрава, а будет утверждаться Кабмином. Поэтому мы запускаем открытый прозрачный механизм, чтобы создать набсовет, который обеспечит контроль за деятельностью руководителя МЗУ", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что с МЗУ предварительно достигнута договоренность о создании экспертных групп, которые будут созданы приказом Минздрава, но будут функционировать на базе МЗУ и "будут решать все вопросы по закупкам".

Кроме того, Ляшко сообщил, что намерен инициировать изменения в нормативной базе, которые позволят центральному закупочному агентству проводить экстренные закупки "вне процедуры".

Комментируя возможность участия ГП Медзакупки Украины" в закупках вакцин от COVID-19 , Ляшко отметил, что МЗУ не имеет права проводить закупки по договорам, которые предусматривают конфиденциальность и неразглашение условий, в том числе неразглашение ценовых аспектов договора, поэтому закупки "ковидных" вакцин переданы международным закупочным организациям.

"Мы сможем говорить о передаче закупок вакцин от COVID-19 МЗУ, если будет запущен механизм договоров управляемого доступа. Пока он не работает, ГП Медзакупки Украины" не может проводить эти закупки", - сказал он.

 

Теги: #ляшко #набсовет #конкурс #мзу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 27.05.2021
Ляшко планирует объявить новый конкурс членов НС госпредприятия МЗУ

Ляшко планирует объявить новый конкурс членов НС госпредприятия МЗУ

23:58 26.05.2021
Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

15:22 25.05.2021
Ляшко планирует сформировать коллегию Минздрава, оставить закупки за МЗУ

Ляшко планирует сформировать коллегию Минздрава, оставить закупки за МЗУ

15:01 24.05.2021
Ощадбанк получил "серебро" в номинации "Лучший банк для клиентов МСБ" премии Finawards 2021

Ощадбанк получил "серебро" в номинации "Лучший банк для клиентов МСБ" премии Finawards 2021

14:01 24.05.2021
Ляшко планирует оставить половину заместителей из прежней команды

Ляшко планирует оставить половину заместителей из прежней команды

22:00 21.05.2021
Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Милованова и исключил Горбулина

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Милованова и исключил Горбулина

18:48 21.05.2021
Кабмин поднял потолок оплаты услуг члена набсовета "Нафтогаза" до 6,328 млн грн в год

Кабмин поднял потолок оплаты услуг члена набсовета "Нафтогаза" до 6,328 млн грн в год

06:00 21.05.2021
В Киеве объявили конкурс на лучший проект благоустройства сквера Василия Слипака

В Киеве объявили конкурс на лучший проект благоустройства сквера Василия Слипака

01:31 21.05.2021
Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект норвежского архитектурного бюро Snohetta

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект норвежского архитектурного бюро Snohetta

19:06 20.05.2021
Киев объявил конкурс на маршрутные перевозки пассажиров в новом стандарте - ужесточили требования к автобусам и их состоянию

Киев объявил конкурс на маршрутные перевозки пассажиров в новом стандарте - ужесточили требования к автобусам и их состоянию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прошла лабконтроль, в регионы начнут поставки 24 мая

Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцина Pfizer менее эффективна против "индийского штамма" COVID-19 - исследование

На посту замминистра здравоохранения останутся трое работавших при Степанове - Ляшко

Около 20% украинских школьниц пропускают занятия из-за невозможности приобрести средства менструальной гигиены – исследование

Центры вакцинации от COVID-19 начнут работать в Киеве, Львове и Одессе с 29 мая

"Фармак" вошел в пятерку лучших компаний по устойчивому развитию

Клиника "Обериг" за год провела 15 трансплантаций печени от родственного донора

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Медгруппа "Адонис" открыла многопрофильную клинику в Киеве

Кабмин уволил двух замминистра здравоохранения

Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА