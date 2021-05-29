Медицина

15:30 29.05.2021

На посту замминистра здравоохранения останутся трое работавших при Степанове - Ляшко

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На посту замминистра здравоохранения останутся трое работавших при Степанове - Ляшко

В должности заместителя министра здравоохранения Украины останутся трое замов, работавших при Максиме Степанове, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал Ляшко журналистам в субботу, на своих должностях останутся замминистра Ирина Садовьяк, Ирина Микичак и Ярослав Кучер.

Ляшко сообщил, что на должность главного санитарного врача подал кандидатуру заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина.

Также на должность заместителя министра он подал кандидатуру Петра Емца.

Ляшко отметил, что "все кандидатуры были отобраны не на эмоциях".

Теги: #замминистра #минздрав
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