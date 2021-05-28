Медицина

17:14 28.05.2021

Центры вакцинации от COVID-19 начнут работать в Киеве, Львове и Одессе с 29 мая

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Центры вакцинации от COVID-19 начнут работать в Киеве, Львове и Одессе с 29 мая

Первые центры массовой вакцинации от COVID-19 начнут работу с 29 мая в трех городах: в Киеве - на базе Международного выставочного центра, во Львове - на базе стадиона "Арена Львов", в Одессе - на базе стадиона Одесской юридической академии, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, центры будут работать в выходные дни. Там будут вакцинировать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия" или через контакт-центр Минздрава. На вакцинацию будут предварительно приглашать по телефону.

Прививку будут делать вакциной, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Как отмечает Минздрав, пилотные центры вакцинации открывают для отработки алгоритма массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.

Теги: #вакцинация #центры
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