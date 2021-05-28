Медицина

12:29 28.05.2021

"Фармак" вошел в пятерку лучших компаний по устойчивому развитию

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"Фармак" вошел в пятерку лучших компаний по устойчивому развитию

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) заняла четвертое место в рейтинге компаний по устойчивому развитию, сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, рейтинг был разработан и проведен экспертами изданий "Деньги" и "Корреспондент" в партнерстве с Сетью Глобального Договора ООН в Украине (Global Compact Network Ukraine). В целом в рейтинг вошли 39 компаний различных секторов экономики, в том числе фармкомпания "Дарница".

Всех участников рейтинга проверяли по экологическим, социальным и управленческим (ESG) критериям. При оценке жюри учло антикоррупционные политики и практики компаний, ситуацию с гендерным балансом в высших органах управления, средний уровень зарплат без учета топ-состава, набор ключевых социальных программ и объемы их финансирования, а также объемы финансирования энергомодернизации и динамику сокращения углеродного следа.

"Методика рейтинга отражает реалии мировой экономики и акцентирует внимание на показателях, которые должны стать приоритетными и для украинских бизнесов. Развитие законодательства относительно нефинансовой деятельности способствовало бы росту культуры устойчивости бизнеса и ускорило бы экономический переход Украины в соответствии с Целями устойчивого развития", – прокомментировала менеджер по развитию партнерств ГД ООН в Украине Алина Коновальченко.

"Чтобы оценить достижения в устойчивом развитии, важно смотреть не только на проекты компании, но и на контекст. То есть, какими методами компания достигла результатов, будут ли изменения долгосрочными и системными и как повлияют на стейкхолдеров. Наша позиция в рейтинге – хорошее подтверждение того, что социальная ответственность – это комплексный подход, начиная от прозрачной финансовой отчетности, добросовестной уплаты налогов, обеспечения достойных условий труда, заканчивая экологическими инициативами", – отметил исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк, добавив, что "Фармак" – первая украинская фармкомпания, которая присоединилась к Глобальному Договору ООН.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины - производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская (80% акций).

Теги: #фармак #рейтинг
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