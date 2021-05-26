Медгруппа "Адонис" открыла многопрофильную клинику в Киеве

Медицинская группа "Адонис" открыла в Киеве многопрофильную клинику с хирургическим стационаром на 24 одноместные палаты.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в частности, в клинике будут предоставляться услуги инновационной реконструктивной хирургии при злокачественных новообразованиях желудка, проводиться лучевая диагностика (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография МРТ, высокотехнологичная рентген-операционная), инструментальная и лабораторная диагностика.

Кроме того, клиника будет предоставлять услуги по инновационной клеточной терапии, восстановлению и реабилитация после COVID-19.

Ранее сообщалось, что медгруппа "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре филиала.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей. Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.