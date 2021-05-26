Кабмин уволил двух замминистра здравоохранения

Кабинет министров Украины уволил с занимаемых должностей двух из пяти заместителей министра здравоохранения.

Согласно решению, принятому на заседании в среду, Кабмин уволил замминистра Светлану Шаталову, которая, в частности, курировала вопросы по закупкам, и Игоря Иващенко, занимавшего должность замминистра по вопросам евроинтеграции.

Как сообщалось, 25 мая декларацию кандидата на должность замминистра здравоохранения по евроинтеграции подал гендиректор ГП "Украинский центр трансплант-координации" Дмитрий Коваль.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что планирует включить в свою команду половину заместителей, работавших при Максиме Степанове.