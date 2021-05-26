Медицина

13:12 26.05.2021

Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

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Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Что касается COVID-паспортов или COVID-сертификатов. Европейский Союз находится на финальной стадии согласования таких паспортов. Его наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе, поэтому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами. Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, что такие сертификаты будут действовать в Европе.

Теги: #шмыгаль #covid_19 #сертификаты #запуск
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