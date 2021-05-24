Глава ВОЗ призвал страны поддержать глобальные усилия по вакцинации к сентябрю 10% населения, к концу года - 30%

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник призвал государства-члены содействовать глобальным усилиям по вакцинации от коронавируса, чтобы к сентябрю каждая страна привила от COVID-19 как минимум 10% своего населения.

"Сегодня я обращаюсь с призывом к странам-участницам (ВОЗ) поддержать масштабные усилия по вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, а также поддержать цель по вакцинации как минимум 30% населения к концу года", - заявил Гебрейесус на церемонии открытия ежегодной Ассамблеи ВОЗ.

По его словам, для достижения цели по вакцинации 10% населения к началу осени, необходимо привить еще более 200 млн человек в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Это необходимо, чтобы остановить серьезные случаи заболевания COVID-19 и летальные исходы", - отметил глава ВОЗ.

Гебрейсус заявил, что для ускорения вакцинации странам с достаточным запасом вакцин необходимо делиться препаратами от COVID-19 в рамках международной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинации (COVAX). По его словам, некоторые государства проводят вакцинацию для групп с низкой вероятностью заболевания COVID-19, в то время как в ряде стран наблюдается дефицит вакцин.

Кроме того, глава ВОЗ призвал страны, получившие вакцины от COVID-19, использовать каждую дозу вакцины по назначению и как можно скорее.

"Необходимо, чтобы каждая страна, которая получает вакцины от COVID-19, использовала их как можно скорее. Ни одну дозу нельзя оставить в стороне, или, еще хуже, выбросить", - сказал гендиректор ВОЗ.

Он также поблагодарил врачей и медицинских работников, которые работают во время пандемии COVID-19, добавив, что, по меньшей мере, 115 тыс. из них скончались из-за коронавируса.

"Мы считаем, что, по меньшей мере, 115 тыс. врачей и медицинских работников погибли, защищая других", - сказал Гебрейесус в понедельник.

Он отметил, что медицинскому персоналу во многих странах мира не хватает оборудования и медикаментов, чтобы в полной мере осуществлять свою работу.

В мире с начала пандемии коронавируса выявили более 167,5 млн случаев заражения, зафиксировали свыше 3,4 млн случаев смерти среди инфицированных.