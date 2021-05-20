Медицина

17:44 20.05.2021

Прямые контракты с производителями ковидных вакцин имеют преимущество в скорости поставок перед агрегационными механизмами – СЕО "МЗУ"

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Прямые контракты с производителями ковидных вакцин имеют преимущество в скорости поставок перед агрегационными механизмами – СЕО "МЗУ"

Прямые контракты с производителями ковидных вакцин имеют преимущество в скорости поставок перед агрегационными механизмами, считает гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Арсен Жумадилов.

Комментируя закупки вакцин от COVID-19 в ходе конференции "Жить сегодня" в Киеве в среду, Жумадилов подчеркнул, что среди плюсов агрегации закупок на межнациональном уровне являются, в частности, более низкие закупочные цены, чем при закупках по прямым контактам. "Об этом свидетельствует в том числе инициатива COVAX, по которой производители поставляют свою вакцину по ценам ниже, чем по прямым контрактам", - сказал он.

Вместе с тем среди минусов агрегации закупок Жумадилов назвал то, что "такие инструменты более медленные".

"Мы видим, что происходит следующее: те контракты, которые заключали напрямую правительства с производителями, они, как правило, уже или выполнены в полном объеме или находятся на высокой стадии выполнения. Но те контракты, которые были заключены через агрегационные механизмы, еще в процессе выполнения. Мое понимание, что все-таки в условиях, когда мы приоритезируем скорость, мы должны были бы отдать предпочтение прямым контрактам с производителями", - сказал он.

Жумалилов отметил, что вакцину CoronaVac производства китайской компании Sinovac Life Sciences ГП "МЗУ" закупило за средства госбюджета 2020 года.

"За средства 2021 года было принято решение передать закупки международной организации. Я не знаю, в какой стадии находятся их поставки", - сказал он.

Теги: #жумадилов #вакцины #мзу
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