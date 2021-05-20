ГП МЗУ панирует в ближайшие дни поставить в регионы еще 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac - Жумадилов

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) приняло на свои склады еще 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac Life Sciences и планирует в ближайшие дни поставить ее в регионы, сообщил гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины".

"Вчера мы получили еще 500 тыс. доз на наш склад, и в ближайшие дни эта вакцина должна быть развезена", - сказал он в ходе конференции "Жить сегодня" в Киеве в среду.

Жумадилов сообщил, что до конца мая МЗУ ожидает поставку еще 500 тыс. доз.

"Таким образом, будет поставлено уже 1,2 млн доз. Еще 700 тыс. доз останется, скорее всего, на июнь-июль", - сказал он.

Как сообщалось, эта партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 30 апреля, первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в размере 215 тыс. доз.

Всего в Украине законтрактовано 1 млн 913 тыс. доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech.

Вакцина CoronaVac производства Sinovac Life Sciences закуплена у украинской фармкомпании "Лекхим", которая выступает эксклюзивным представителем в Украине китайского производителя.