Зеленский: Контракты по поставкам вакцины от Covid-19 были заключены вне программ ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не является приоритетом ЕС с точки зрения поставок вакцин, а контракты по предыдущим поставкам были следствием сложных договоренностей.

"Аутсайдер Украина по вакцинации? Во-первых, мы должны с вами понять, что мы… не страна Европейского Союза, не страна НАТО. Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза с точки зрения очереди на поставку тех или иных вакцин. И это точка. И мы должны это понять", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Те прямые контракты, как с Индией, так и с Pfizer были вне тех или иных европейских программ, были на уровне, честно вам скажу, сложных договоренностей руководства Украины - президента, премьер-министра и министра здравоохранения", - добавил глава государства.