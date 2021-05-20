В Украине провели более 1 млн вакцинаций - ЦОЗ

По состоянию на 19 мая в Украине сделали около 1,013 млн прививок против COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Согласно сообщению, первую дозу получили 964,745 тыс. человек, а повторную вакцинацию провели уже для 48,07 тыс. человек.

Лидерами по количеству вакцинированных является Киев, Днепропетровская и Львовская области.

За период вакцинальной кампании больше всего привито украинцев в возрасте 20-39 лет работников критически важных структур государственной безопасности, в частности Вооруженных сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства внутренних дел и т.п.