Ляшко представит концепцию развития здравоохранения с отдельным блоком о медстраховании

Министр здравоохранения Виктор Ляшко вскоре намерен представить концепцию развития системы здравоохранения, где отдельный блок посвятит теме медицинского страхования.

"Я на следующем часе вопросов к правительству презентую концепцию развития системы здравоохранения, где отдельный блок посвящу развитию медицинского страхования в Украине", - сказал он в ходе заседания Верховной Рады в четверг.

Помимо этого Ляшко подготовил законопроект о концессии в сфере здравоохранения.

"Относительно инвестиций в систему здравоохранения: я уверен, что нам необходимо увеличивать именно инвестиции, одним бюджетом мы не можем перекрыть и финансирование медицинской услуги, и материально-техническую базу. У меня готов законопроект о концессии в сфере здравоохранения как одном из элементов дополнительных поступлений средств в бюджет, который должен перекрыть проблемы в финансировании системы", - добавил министр.