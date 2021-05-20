Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

Верховная Рада поддержала кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

За соответствующее постановление проголосовали 262 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Не дали голосов в поддержку кандидатуры Ляшко на должность министра здравоохранения четыре фракции: "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ляшко 224 голосами, группа "За будущее" дала 15 голосов, группа "Доверие" - 18, внефракционные депутаты - 5.

Отвечая на вопросы депутатов о первых своих действиях на должности министра, Ляшко пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.

Виктор Ляшко с декабря 2019 занимал должность замминистра здравоохранения, с февраля 2020 года – должность главного государственного санврача. Ранее Ляшко был членом проектного офиса реформ при Министерстве здравоохранения.

Как сообщалось, представление о назначении главного санитарного врача Ляшко министром здравоохранения инициировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинский парламент во вторник отправил в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, который занимал эту должность с 30 марта 2020 года.