Ляшко: приоритетом №1 для меня является преодоление коронавирусной болезни

Приоритетом №1 для Министерства здравоохранения будет преодоления COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач, кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания Верховной Рады в четверг.

"Приоритетом №1 для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Именно поэтому биологическая безопасность граждан станет приоритетом работы министерства. К осени у нас будет совершенно другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных заболеваний и эпидемий, будут полностью пересмотрены подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы",- сказал он.

Ляшко отметил, что к концу 2021 года все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, сможет это сделать.

Зааминистра добавил, что при этом Украине необходимо собственное производство вакцин.

"Нам необходимо собственное производство вакцин. Минздрав определит перечень критически важных медикаментов, предложит стойкий государственный заказ, чтобы инвесторы развернули для их производства мощности именно в Украине и приоритетно предоставляли продукцию нашим гражданам", - сказал он.

Ляшко также отметил, что к концу года планируется расширить программу "Доступные лекарства" на новые заболевания, утвердить новые отраслевые стандарты.