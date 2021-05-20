"Зеленой" зоне соответствуют показатели эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в шести регионах

Показатель эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в шести регионах соответствует "зеленой" зоне, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в четверг.

Показатель ниже 50% в Винницкой (41,3%), Закарпатской (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%), Полтавской (46,2%) областях и Киеве (32,9%). Близки к 50% также Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

При этом коэффициент выявления соответствует "зеленой" зоне только в Винницкой области (4,8%). В Киеве и Закарпатской области коэффициент приближается к 5%.

Как сообщалось, страна перейдет в "зеленую" зону, когда в половине областей будет менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент выявления по всей стране будет менее 5%