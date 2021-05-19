Финские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут

Финские ученые из университета Хельсинки разработали экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут.

Новый антигенный тест на коронавирус почти не уступает в точности применяемым повсеместно ПЦР-тестам. Его предлагают использовать в аэропортах, морских портах и учебных заведениях, сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов, описывает Yle процедуру исследования.

"Данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор", - сказал исследователь Юсси Хепойоки (Jussi Hepojoki).