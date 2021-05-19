Медицина

16:26 19.05.2021

Финские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут

1 мин читать
Финские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут

Финские ученые из университета Хельсинки разработали экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут.

Новый антигенный тест на коронавирус почти не уступает в точности применяемым повсеместно ПЦР-тестам. Его предлагают использовать в аэропортах, морских портах и учебных заведениях, сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов, описывает Yle процедуру исследования.

"Данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор", - сказал исследователь Юсси Хепойоки (Jussi Hepojoki).

Теги: #экспресс_тесты #covid_19 #финляндия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:44 19.05.2021
Премьер Британии пока не видит оснований откладывать снятие введенных из-за COVID-19 ограничений

Премьер Британии пока не видит оснований откладывать снятие введенных из-за COVID-19 ограничений

09:07 19.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 164 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 164 млн - университет Хопкинса

09:16 17.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,7 млн - университет Хопкинса

09:14 17.05.2021
За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

13:09 16.05.2021
За сутки в Киеве выявили 137 больных COVID-19

За сутки в Киеве выявили 137 больных COVID-19

17:40 14.05.2021
Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый

Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый

09:16 14.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 160,8 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 160,8 млн - университет Хопкинса

16:07 12.05.2021
Посетителей фестиваля Leopolis Jazz Fest будут тестировать на коронавирус – организаторы

Посетителей фестиваля Leopolis Jazz Fest будут тестировать на коронавирус – организаторы

14:34 12.05.2021
Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

12:52 12.05.2021
В Германии снижаются показатели роста заболеваемости COVID-19

В Германии снижаются показатели роста заболеваемости COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения

Рада отправила министра здравоохранения Степанова в отставку

Основной причиной увольнения Степанова является срыв вакцинальной кампании – Шмыгаль

Наиболее вероятный кандидат на главу Минздрава главсанврач Ляшко – глава фракции "Слуга народа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения

Перед новым министром здравоохранения будут стоять очень четкие задачи и жесткие сроки их выполнения - Шмыгаль

Минздрав начал переговоры о закупке вакцин от COVID-19 на 2022г – Степанов

Рада отправила министра здравоохранения Степанова в отставку

Основной причиной увольнения Степанова является срыв вакцинальной кампании – Шмыгаль

Поставка следующей партии вакцины Pfizer в рамках COVAX ожидается с 7 июня – Ляшко

ЮНИСЕФ поставил в Украину новую партию из 122,85 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech против COVID-19

Ковидные сертификаты планируют запустить в приложении "Дия" в июле - Минцифры

Французская Sanofi и британская GSK объявили об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА