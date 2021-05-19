Медицина

16:09 19.05.2021

Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения

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Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду.

Отвечая на вопросы депутатов о своих первых действиях на должности министра, Ляшко пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.

"Я, Виктор Ляшко, в должности главного государственного санитарного врача Украины и кандидат на должность министра здравоохранения, обещаю в летний период провести вакцинацию двумя дозами пяти миллионов украинцев, провести 10 млн вакцинаций как минимум. Это то, что я гарантирую", - сказал он.

Ляшко отметил, что готов после голосования в Раде в четверг представить комитету планы работы на 100 первых дней и на первые шесть месяцев.

Теги: #ляшко #комитет #минздрав
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