Медицина

11:11 19.05.2021

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения

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Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения, сообщила член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина (фракция "Голос").

"Только что поступило представление премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов", - написала она в социальной сети Facebook.

Стефанишина добавила, что в среду данное представление рассмотрит комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Теги: #ляшко #представление #минздрав
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