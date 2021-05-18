Медицина

18:21 18.05.2021

Перед новым министром здравоохранения будут стоять очень четкие задачи и жесткие сроки их выполнения - Шмыгаль

1 мин читать
Перед новым министром здравоохранения будут стоять очень четкие задачи и жесткие сроки их выполнения - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что перед новым министром здравоохранения будут стоять очень четкие задачи и жесткие сроки их выполнения.

"Верховная Рада уволила главу Минздрава. Максим Степанов пришел на свой пост в одно из самых сложных времен для украинской медицинской системы. И есть много вещей, за которые мы точно все можем сказать ему спасибо. Но есть и проваленные задания, которые нельзя игнорировать. Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

 

Теги: #шмыгаль #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:04 18.05.2021
Минздрав начал переговоры о закупке вакцин от COVID-19 на 2022г – Степанов

Минздрав начал переговоры о закупке вакцин от COVID-19 на 2022г – Степанов

16:27 18.05.2021
Основной причиной увольнения Степанова является срыв вакцинальной кампании – Шмыгаль

Основной причиной увольнения Степанова является срыв вакцинальной кампании – Шмыгаль

13:08 17.05.2021
Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

11:19 17.05.2021
Шмыгаль о цифровизации государства: впереди развитие цифровой грамотности среди украинцев

Шмыгаль о цифровизации государства: впереди развитие цифровой грамотности среди украинцев

20:05 16.05.2021
Минздрав намерен изменить алгоритм финансирования больниц для лечения инфекционных заболеваний – Ляшко

Минздрав намерен изменить алгоритм финансирования больниц для лечения инфекционных заболеваний – Ляшко

16:57 16.05.2021
Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

19:22 15.05.2021
Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19

Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19

15:19 15.05.2021
Ляшко не готов комментировать слухи о его возможном назначении министром

Ляшко не готов комментировать слухи о его возможном назначении министром

10:55 15.05.2021
Наиболее вероятный кандидат на главу Минздрава главсанврач Ляшко – глава фракции "Слуга народа"

Наиболее вероятный кандидат на главу Минздрава главсанврач Ляшко – глава фракции "Слуга народа"

15:50 14.05.2021
Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реализацию реформы корпоративного управления

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реализацию реформы корпоративного управления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада отправила министра здравоохранения Степанова в отставку

Основной причиной увольнения Степанова является срыв вакцинальной кампании – Шмыгаль

Наиболее вероятный кандидат на главу Минздрава главсанврач Ляшко – глава фракции "Слуга народа"

Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада отправила министра здравоохранения Степанова в отставку

Поставка следующей партии вакцины Pfizer в рамках COVAX ожидается с 7 июня – Ляшко

ЮНИСЕФ поставил в Украину новую партию из 122,85 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech против COVID-19

Ковидные сертификаты планируют запустить в приложении "Дия" в июле - Минцифры

Французская Sanofi и британская GSK объявили об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19

НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

"Фармак" подтвердил соответствие GMP Евразийского экономического союза

Минздрав проведет исследование распространенности антител к COVID-19 среди украинцев

Минздрав и ЮНИСЕФ проведут обучение для врачей "первички" по лечению пациентов с COVID-19

Кабмин определил объемы потребности в донорской крови на 2021 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА