Основной причиной увольнения Степанова является срыв вакцинальной кампании – Шмыгаль

Основной причиной представления на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова является срыв кампании по вакцинации от COVID-19, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Основная причина представления - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин, фактически постоянный перенос их сроков", - заявил он на заседании парламентского комитета здравья нации, медпомощи и медстрахования в понедельник.

Шмыгаль подчеркнул, что темпы вакцинации свидетельствуют о неудовлетворительной работе Минздрава и министра как менеджера. Также он отметил, что свою роль в представлении об отставке Степанова сыграли собранные 150 подписей депутатов за отставку министра.

"Невозможно было не принимать во внимание данный факт, что подписались представители почти всех фракций. правительство не могло игнорировать позицию верховной рады Украины по отношению к министру здравоохранения. Исходя из этих позиций было сделано соответствующее представление", - сказал он.

В свою очередь Степанов подчеркнул, что Минздрав начал переговоры с ведущими производителями вакцин еще в июле-августе 2020 года, однако в то время они выдвигали условие, что поставки состоятся не ранее конца 2021 года.

"Со всеми компаниями из основного перечня производителей вакцины мы заблаговременно начали переговоры, но первый вопрос, который мы задавали, это были сроки поставки. Производители говорили, что это будет конец третьего квартала-начало четвертого квартала 2021 года. Меня как министра здравоохранения это не удовлетворяло", - сказал он.

Со своей стороны председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул наличие конфликта между Шмыгалем и Степановым.

"Министр - это в первую очередь политическая должность и это менеджер во вторую очередь. Есть претензия, что нет нормального диалога с премьер-министром. Об этом знают все в Верховной Раде , в профильном комитете. Если с непосредственным руководителем нет нормального продуктивного диалога, то даже самые хорошие красивые инициативы министерства здравоохранения будут, так сказать, тормозиться, не будут нормально работать", - сказал он.

Арахамия подчеркнул, что были несколько попыток "наладить нормальное сотрудничество, насколько мне известно такая же ситуация с комитетом профильным".

"Мне кажется, что в таких условиях нельзя вообще даже рассчитывать на то, что работа министерства при этом руководителе будет проходить нормально", - сказал он.