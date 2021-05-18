Поставка следующей партии вакцины Pfizer в рамках COVAX ожидается с 7 июня – Ляшко

Поставка следующей партии вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech против COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается с 7 июня, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация" в Киеве во вторник.

"Сегодня поступила одна из поставок из партии в 500 тыс. доз вакцин, которая будет поставляться на протяжении недели в рамках COVAX", - сказал он.

"Поставка следующей партии вакцины Pfizer в рамках COVAX ожидается с 7 июня", - добавил Ляшко.