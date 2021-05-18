Медицина

11:48 18.05.2021

ЮНИСЕФ поставил в Украину новую партию из 122,85 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech против COVID-19

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ЮНИСЕФ поставил в Украину новую партию из 122,85 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech против COVID-19

ЮНИСЕФ во вторник поставил в Украину новую партию из 122,85 тыс. доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech против COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook во вторник.

Согласно сообщению, в целом к концу текущей недели ЮНИСЕФ поставит в страну 473,85 тыс. доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

Из указанного количества вакцины 378 тыс. доз будет выделено на прививки первой и второй дозой 189 тыс. работников сферы образования. Другие дозы - для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr

Теги: #юнисеф #вакцина #pfizer
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