Медицина

09:52 17.05.2021

Французская Sanofi и британская GSK объявили об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19

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Французская Sanofi и британская GSK объявили об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19

Французская компания Sanofi и британская компания GlaxoSmithKline в понедельник объявили, что первоначальные клинические испытания вакцины от коронавируса прошли успешно.

"Потенциальная вакцина показывает сильную иммунную реакцию во всех возрастных группах на втором этапе клинических испытаний", - говорится в пресс-релизе компаний.

"Данные нашего второго этапа подтверждают то, что вакцина может сыграть важную роль в борьбу с нынешним глобальным кризисом в области здравоохранения... Благодаря этим положительным результатам, мы готовимся к третьему этапу", - сказал исполнительный вице-президент Sanofi Томас Триумф.

Во втором этапе исследований приняли участие 722 человека возрастом от 18 до 95 лет. Третий этап, как ожидается, начнётся в ближайшие недели.

Ранее в этом году Sanofi согласовала производство 125 млн доз вакцины ее прямых конкурентов - американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.

Между тем, контракт на поставку вакцины Sanofi, в частности, подписан с Евросоюзом.

Теги: #вакцина #испытания
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