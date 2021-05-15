Ляшко не готов комментировать слухи о его возможном назначении министром

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не рассматривает возможность занять должность министра здравоохранения

"Я в должности заместителя министра уже при третьем министре, и каждый раз при каких-то изменениях я слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает. Некорректно с моей стороны коммуницировать сейчас то, что сказал премьер-министр", - сказал он журналистам в субботу.

Накануне в СМИ появилась информация о возможной отставке Максима Степанова. Кандидатура Ляшко называлась среди наиболее вероятных его приемников.