Медицина

17:53 14.05.2021

НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

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НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) проводит проверки больниц АО "Укрзализныця" на их соответствие требованиям для клиник, отведенных для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ, уже состоялись мониторинговые визиты в Одессе, Днепре, Харькове, Львове.

Мониторинговые визиты проводятся в связи с тем, что центр здравоохранения АО "Укрзализныця" 25 апреля подало заявку на заключение нового договора на стационарное лечение пациентов с COVID-19.

"Сейчас НСЗУ проверяет те больницы, которые указаны и заявке как места предоставления услуг по договору на соответствие требованиям. По результатам этих визитов будет приниматься решение о подписании договора", - сообщили в НСЗУ.

В НСЗУ уточнили, что согласно контакту, заключенному с "Укрзализныцей" в ноябре 2020 года на лечение пациентов с COVID-19 в ее клиниках, Нацслужба выплатила ведомству 60 млн грн на оснащение ведомственных больниц для приема пациентов с COVID-19, в частности для закупки соответствующего оборудования. При этом руководство центра здравоохранения "Укрзализныци" уверило, что клиники подготовлены к приему пациентов.

Вместе с тем с начала 2021 года НСЗУ и местные органы власти начали получать жалобы пациентов на отказы в госпитализации и оказании медпомощи в клиниках "Укрзализныци", в частности в Киеве и Одессе. После проведения мониторинговых визитов НСЗУ выяснила, что железнодорожные ковидные больницы Киева и Одессы не имели оборудования и не соответствовали требованиям к договору. В частности, ни одна из больниц "Укрзализныци" в Киеве не имела исправного источника аварийного электроснабжения, больницы не были обеспечены средствами индивидуальной защиты персонала, необходимыми лекарствами и расходными материалами.

В связи с выявленными фактами НСЗУ остановила оплату медуслуг центра и потребовала вернуть полученные средства. По факту нарушений со стороны Центра здравоохранения "АО "Укрзализныця" НАБУ открыло два уголовных производства - о хищении средств в особо крупных размерах, а также за внесение недостоверных данных в электронную систему здравоохранения.

Как сообщалось, в конце марта НСЗУ начала проверку медучреждений АО "Укрзализныця", которым были выделены средства на лечение пациентов с COVID-19, но которые отказались принимать таких пациентов. Клиники "Укрзализныци" получили 60 млн грн дополнительного финансирования из госбюджета для девяти больниц для подготовки к госпитализации пациентов с COVID-19, так как больницы системы УЗ были определены как резервные для госпитализации таких пациентов. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, по состоянию на 24 марта все столичные больницы "Укрзализныци" должны были принимать по 50 больных с COVID-19, а с понедельника - по 100. При этом в больнице №1 Киева выделено для этих целей только шесть коек, в больнице №3 - 120 и из них занято 16, а больница №2 вообще не предоставляет данных.

В начале апреля парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования провел выездное заседание в Одессе, в ходе которого выяснил, что клиническая больница на железнодорожном транспорте в Одессе получила от НСЗУ средства на подготовку к приему пациентов с COVID-19, но не смогла провести кислород. В частности, с осени 2020 года из 300 коек клиника смогла подвести кислород только к 40 койкам.

Теги: #нсзу #проверка #укрзализныця #больницы
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