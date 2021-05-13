Медицина

15:00 13.05.2021

"Фармак" подтвердил соответствие GMP Евразийского экономического союза

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"Фармак" подтвердил соответствие GMP Евразийского экономического союза

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) подтвердила соответствие GMP Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который является необходимым условием регистрации/перерегистрации и реализации препаратов на рынках стран-участниц ЕАЭС, в частности в Беларуси, Казахстане, Киргизии.

Как сообщается в пресс-релизе компании, инспекцию фармкомпании в начале 2021 года проводили представители Республики Беларусь, которые проверяли производственные, складские, лабораторные мощности и функционирование фармацевтической системы качества.

"Наличие сертификата ЕАЭС становится необходимым условием проведения процедур регистрации/перерегистрации и реализации ЛС на рынках стран-участниц ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия и т.д.) и позволит сократить количество инспекций, проводимых местными регуляторными органами стран-участниц ЕАЭС", - сообщается в пресс-релизе.

Как уточнил исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк, в настоящее время компания готовится к проверке на соответствие FDA для выхода на рынок США.

В компании напомнили, что в 2020 году препарат "Дексаметазон", который производит компания, успешно прошел преквалификацию ВОЗ и включен в перечень лекарств с подтвержденными качеством и эффективностью в терапии ВИЧ/СПИД и COVID-19.

Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2020 года нарастила долю экспорта до 29,6% в общем объеме продаж. Экспортные поставки по итогам года выросли на 40%.

По итогам 2020 года "Фармак" получил чистую прибыль в размере около 1,138 млрд грн, что почти на 7,8% больше, чем в 2019 году (1,056 млрд грн), доход от реализации достиг 7,5 млрд грн.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины - производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская (80% акций).

Теги: #фармак #регистрация #еаэс
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