Минздрав проведет исследование распространенности антител к COVID-19 среди украинцев

Министерство здравоохранения совместно с Украинским институтом социальных исследований им.Яременко при участии Центра общественного здоровья начнут серию эпидисследований распространенности среди украинцев штаммов и антител к COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Ученые института оценят состояние популяционного иммунитета населения, определят наиболее уязвимые к инфицированию группы, доступ к тестированию, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска. Планируется два этапа: полевой предусматривает формирование медицинских бригад, которые будут проводить опрос и брать образцы крови для тестом на наличие антител; аналитический предусматривает обработку заполненных анкет и формирование статистических результатов", - пояснила она.

Исследование, которое планируют провести летом, организовано в рамках совместного проекта Минздрава и Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Планируется охватить около 9 тыс. взрослых украинцев, проживающих во всех регионах страны в населенных пунктах с разным количеством населения, разного возраста и стати",- добавила замминистра.