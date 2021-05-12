Медицина

12:19 12.05.2021

Укрфонд исследований профинансировал разработку двух ковидных вакцин, третью финансирует бизнес - Ляшко

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Укрфонд исследований профинансировал разработку двух ковидных вакцин, третью финансирует бизнес - Ляшко

Украинский фонд исследований профинансировал на конкурсной основе разработку двух вакцин от COVID-19, третью разработку финансирует бизнес, сообщил в интервью изданию "Сегодня" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Замминистра уточнил, что фонд финансирует разработки Института биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный.

"Он разрабатывает вакцину, где белок коронавируса выращивается на дрожжах. Сейчас ученые проводят исследования в лабораторных условиях до сентября. А потом начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических исследований, сначала на животных", - сказал он.

Вторая вакцина, по словам Ляшко, разрабатывается в Институте биохимии им.Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко.

"Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии. Результат ожидается на осень. Также данный институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины. Сейчас они ищут возможность как это сделать, в том числе на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции", - сказал он.

Ляшко сообщил, что третья вакцина - это разработка Михаила Фаворова и компании "Диапроф-Мед", которую не финансирует государство. "Они задекларировали, что у них произошла нейтрализация вируса на клетках. Они в данный момент на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания", - сказал он.

Замминистра также сообщил, что Минздрав провел переговоры с несколькими посольствами и ожидает определенных решений о возможности трансфера технологий производства вакцин от COVID-19 в Украине.

Теги: #ляшко #разработки #вакцины
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