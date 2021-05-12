Медицина

10:14 12.05.2021

Вакцинный сертификат не будет панацеей для пересечения границ, ЕС может предложить другие варианты – Минздрав

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Вакцинный сертификат не будет панацеей для пересечения границ, ЕС может предложить другие варианты – Минздрав

Вакцинный сертификат не будет панацеей для пересечения границ, ЕС может предложить и другие варианты, считает замминистра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.

"Кроме сертификатов, я думаю, будут и другие пути (решения того – ИФ), каким образом можно будет пересекать границы ЕС", - сказал он на брифинге в среду.

Кучер отметил, что вакцинные сертификаты в Украине точно будут, но это не произойдет быстрее, чем в ЕС, "потому что мы только подключаемся к этой системе".

Он отметил, что пока нет решения, нужно ли будет делать тесты на COVID-19 для пересечения границ ЕС в случае, если нет сертификата.

"Никого обязывать делать эти сертификаты пока не планируется, но точно с сертификатами будет удобнее пересекать границу. Мы уже чувствуем, что такая тенденция есть, и Украина, как часть цивилизованного мира, приобщится к этому", - сказал он.

Кучер отметил, что сертификат предварительно будет выдаваться через приложение "Дия".

"Планируется, что сертификат можно будет распечатать и получить в бумажном виде, например, через центр оказания административных услуг, но решения финального пока нет", - сказал он.

Теги: #ес #сертификат #вакцинация
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