Медицина

11:22 11.05.2021

Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 г – Степанов

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Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 г – Степанов

Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 и 2023 году, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я как министр уже начал переговоры относительно обеспечения вакцинами в 2022 году, в 2023 году, чтобы мы имели контакты", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов отметил, что Минздрав ведет эту работу так, чтобы "это были контракты не с одним производителем, чтобы мы не были сильно зависимы от тот или иной страны, на территории которой находится производство вакцин".

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #вакцины
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