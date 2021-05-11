Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

Производители вакцин от COVID-19 начали "отдавать долги" по контактам на поставки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас ситуация начала выравниваться и компании-производители начали отдавать долги, которые они нам задолжали", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов сообщил, что "только за последние 10 дней мы получили 1 млн доз вакцин китайской компании Sinovac, начались поставки по инициативе COVAX - 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer, всего до конца мая мы ожидаем по COVAX 1,4 млн доз".

Степанов также выразил надежду на возобновление поставок вакцин из Индии.

"Мы ожидаем, что будет снято эмбарго в Индии с экспорта вакцин, и перед нами закроется тот долг в 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, которые мы законтрактовали", - сказал он.

Степанов сообщил, что до конца второго квартала Украина ожидает первые 500 тыс. доз вакцины Pfizer, основные поставки по этому контакту начнутся с июля, в частности, в третьем квартале ожидается 4,5 млн доз.