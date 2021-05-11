Медицина

10:58 11.05.2021

Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

1 мин читать
Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

Производители вакцин от COVID-19 начали "отдавать долги" по контактам на поставки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас ситуация начала выравниваться и компании-производители начали отдавать долги, которые они нам задолжали", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов сообщил, что "только за последние 10 дней мы получили 1 млн доз вакцин китайской компании Sinovac, начались поставки по инициативе COVAX - 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer, всего до конца мая мы ожидаем по COVAX 1,4 млн доз".

Степанов также выразил надежду на возобновление поставок вакцин из Индии.

"Мы ожидаем, что будет снято эмбарго в Индии с экспорта вакцин, и перед нами закроется тот долг в 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, которые мы законтрактовали", - сказал он.

Степанов сообщил, что до конца второго квартала Украина ожидает первые 500 тыс. доз вакцины Pfizer, основные поставки по этому контакту начнутся с июля, в частности, в третьем квартале ожидается 4,5 млн доз.

Теги: #коронавирус #степанов #вакцина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 11.05.2021
Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

10:30 11.05.2021
Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз - Степанов

Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз - Степанов

10:09 11.05.2021
За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

09:56 11.05.2021
СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

09:13 11.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 158,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 158,9 млн - университет Джонса Хопкинса

08:19 11.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 617 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 617 человек – Степанов

07:14 11.05.2021
Байден: одобрение вакцины Pfizer-BioNTech для подростков - "многообещающий шаг в борьбе с COVID-19" в США

Байден: одобрение вакцины Pfizer-BioNTech для подростков - "многообещающий шаг в борьбе с COVID-19" в США

06:03 11.05.2021
Регулятор США выдал разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков

Регулятор США выдал разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков

16:23 10.05.2021
Вакцине Pfizer-BioNTech пока не нужны модификации для защиты от новых штаммов COVID-19 - компания

Вакцине Pfizer-BioNTech пока не нужны модификации для защиты от новых штаммов COVID-19 - компания

08:25 10.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9002 человека

В Украине за сутки зафиксировано 2817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9002 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз - Степанов

Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления ее экспорта – владелец компании-производителя

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В некоторых случаях можно вакцинировать от COVID-19 совместно проживающих с представителями целевых групп – Ляшко

Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления ее экспорта – владелец компании-производителя

Чтобы к концу 2021г. охватить вакцинацией от COVID-19 70% взрослых украинцев, нужно вакцинировать 100 тыс. человек в день – УЦЗ

Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 заключили 717 медучреждений – и.о. главы НСЗУ

В Киеве усилили контроль за использованием COVID-вакцин исключительно для целевых групп – КГГА

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute относительно увеличения объемов поставок вакцины NovaVax

Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА