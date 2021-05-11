Медицина

10:41 11.05.2021

Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

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Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

Украина договорилась с индийским производителем Serum Institute об увеличении поставок вакцин от COVID-19 до 15 млн доз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Во время переговоров с владельцем Serum Institute господином Сайрусом Пунавала достигнута договоренность об увеличении поставки с 10 до 15 млн доз вакцины", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов также сообщил, что "есть предложение от китайской компании Sinovac".

"Мы достигли с ними договоренности об увеличении поставок и дополнительного контрактования", - сказал он.

Степанов уточнил, что в настоящее время Украина имеет контакты на поставку 42 млн доз, однако намерена увеличить договоренности до 48 млн доз уже в 2021 году, что позволит вакцинировать 70% взрослого населения.

Теги: #коронавирус #степанов #вакцина #минздрав
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