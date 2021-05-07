В некоторых случаях можно вакцинировать от COVID-19 совместно проживающих с представителями целевых групп – Ляшко

В некоторых случаях можно провакцинировать от COVID-19 граждан, совместно проживающих с пожилыми людьми, входящими в целевые группы вакцинации, однако приоритет вакцинальной кампании остается за целевыми группами, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С точки зрения влияния на эпидпроцесс и защиту людей можно провакцинировать и человека пожилого возраста, и человека, который за ним присматривает. В плане вакцинации так и предусмотрено, что в некоторых случаях могут быть объединены разные этапы вакцинальной кампании", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопросы по "горячей линии" Минздрава в пятницу.

Вместе с тем Ляшко отметил, что "дорожная карта" Минздрава определяет целевые группы вакцинации от COVID-19 и распределяет поступающие в страну вакцины. При этом Минздрав пока не намерен изменять приоритетность групп вакцинации.

Главный санврач Украины подчеркнул, что Минздрав провел проверки по результатам распространяемых в соцсетях сообщений о вакцинации представителей нецелевых групп, в частности молодежи.

"По результатам таких сообщений были проведены экстренные совещания с руководителями местных департаментов здравоохранения и главами ОГА. Со следующей недели также будут работать мониторинговые группы Минздрава. Это решение оперативного штаба, потому что у нас вакцина сегодня должна быть использована исключительно для тех целевых групп", - сказал он.

Ляшко прогнозирует, что лица младше 30 лет "будут вакцинированы при поступлении большего количества вакцин, ориентировочно мы думаем, что это будет июнь-июль".

"Сейчас ограниченное количество вакцин, поэтому приоритет - вакцинировать группы риска, для которых высокие шансы инфицироваться и негативные последствия от заболевания", - резюмировал он.