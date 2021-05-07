Медицина

18:59 07.05.2021

В некоторых случаях можно вакцинировать от COVID-19 совместно проживающих с представителями целевых групп – Ляшко

2 мин читать
В некоторых случаях можно вакцинировать от COVID-19 совместно проживающих с представителями целевых групп – Ляшко

В некоторых случаях можно провакцинировать от COVID-19 граждан, совместно проживающих с пожилыми людьми, входящими в целевые группы вакцинации, однако приоритет вакцинальной кампании остается за целевыми группами, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С точки зрения влияния на эпидпроцесс и защиту людей можно провакцинировать и человека пожилого возраста, и человека, который за ним присматривает. В плане вакцинации так и предусмотрено, что в некоторых случаях могут быть объединены разные этапы вакцинальной кампании", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопросы по "горячей линии" Минздрава в пятницу.

Вместе с тем Ляшко отметил, что "дорожная карта" Минздрава определяет целевые группы вакцинации от COVID-19 и распределяет поступающие в страну вакцины. При этом Минздрав пока не намерен изменять приоритетность групп вакцинации.

Главный санврач Украины подчеркнул, что Минздрав провел проверки по результатам распространяемых в соцсетях сообщений о вакцинации представителей нецелевых групп, в частности молодежи.

"По результатам таких сообщений были проведены экстренные совещания с руководителями местных департаментов здравоохранения и главами ОГА. Со следующей недели также будут работать мониторинговые группы Минздрава. Это решение оперативного штаба, потому что у нас вакцина сегодня должна быть использована исключительно для тех целевых групп", - сказал он.

Ляшко прогнозирует, что лица младше 30 лет "будут вакцинированы при поступлении большего количества вакцин, ориентировочно мы думаем, что это будет июнь-июль".

"Сейчас ограниченное количество вакцин, поэтому приоритет - вакцинировать группы риска, для которых высокие шансы инфицироваться и негативные последствия от заболевания", - резюмировал он.

Теги: #вакцинация #группы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 07.05.2021
В Киеве создали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19

В Киеве создали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19

18:01 07.05.2021
Чтобы к концу 2021г. охватить вакцинацией от COVID-19 70% взрослых украинцев, нужно вакцинировать 100 тыс. человек в день – УЦЗ

Чтобы к концу 2021г. охватить вакцинацией от COVID-19 70% взрослых украинцев, нужно вакцинировать 100 тыс. человек в день – УЦЗ

17:22 07.05.2021
Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 заключили 717 медучреждений – и.о. главы НСЗУ

Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 заключили 717 медучреждений – и.о. главы НСЗУ

15:20 07.05.2021
Власти Великобритании рекомендовали не прививать вакциной AstraZeneca людей моложе 40 лет

Власти Великобритании рекомендовали не прививать вакциной AstraZeneca людей моложе 40 лет

10:49 07.05.2021
Президент Молдовы Санду привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Президент Молдовы Санду привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

10:22 07.05.2021
Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

20:44 06.05.2021
Во Львовской области заработали две мобильные группы по противодействию домашнему насилию

Во Львовской области заработали две мобильные группы по противодействию домашнему насилию

16:13 06.05.2021
Введение паспортов вакцинации поддерживает 27% украинцев, для заграничных поездок 44% - соцопрос

Введение паспортов вакцинации поддерживает 27% украинцев, для заграничных поездок 44% - соцопрос

14:04 06.05.2021
Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

17:21 05.05.2021
Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления ее экспорта – владелец компании-производителя

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления ее экспорта – владелец компании-производителя

В Киеве усилили контроль за использованием COVID-вакцин исключительно для целевых групп – КГГА

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute относительно увеличения объемов поставок вакцины NovaVax

Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

"Фармак" увеличил долю экспорта в объеме продаж почти до 30%

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА