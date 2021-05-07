Медицина

18:05 07.05.2021

Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления ее экспорта – владелец компании-производителя

1 мин читать
Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления ее экспорта – владелец компании-производителя

Основатель и владелец компании Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) Сайрус Пунавала в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу, вакцина этой компании CoviShield от коронавирусной болезни была первой, которую получила Украина для проведения прививок. Владелец Института сыворотки отметил, что Индия уже поставила Украине полмиллиона доз вакцины.

В свою очередь, Зеленский предложил Пунавале изучить возможности сотрудничества его компании и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от Covid-19.

Как сообщалось, рост заболеваемости Covid-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин. Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.

Теги: #вакцина #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 07.05.2021
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

17:27 07.05.2021
В индийском штате Гоа у половины тестируемых на COVID-19 находят коронавирус

В индийском штате Гоа у половины тестируемых на COVID-19 находят коронавирус

16:15 07.05.2021
В Киеве усилили контроль за использованием COVID-вакцин исключительно для целевых групп – КГГА

В Киеве усилили контроль за использованием COVID-вакцин исключительно для целевых групп – КГГА

20:00 06.05.2021
Генсек ООН приветствует готовность США на время отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

Генсек ООН приветствует готовность США на время отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

18:00 06.05.2021
Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

13:40 05.05.2021
Глава МИД Индии не будет очно участвовать во встрече G7 из-за возможного заражения COVID-19

Глава МИД Индии не будет очно участвовать во встрече G7 из-за возможного заражения COVID-19

10:38 05.05.2021
Пилоты Air India отказываются выходить в рейсы, пока им не сделают прививку от COVID-19

Пилоты Air India отказываются выходить в рейсы, пока им не сделают прививку от COVID-19

19:11 04.05.2021
В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

В Украине разработаны три прототипа вакцин от Covid-19 – секретарь СНБО

17:28 04.05.2021
Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

07:13 04.05.2021
США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Украина ожидает в мае получить около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

ПОСЛЕДНЕЕ

В некоторых случаях можно вакцинировать от COVID-19 совместно проживающих с представителями целевых групп – Ляшко

Чтобы к концу 2021г. охватить вакцинацией от COVID-19 70% взрослых украинцев, нужно вакцинировать 100 тыс. человек в день – УЦЗ

Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 заключили 717 медучреждений – и.о. главы НСЗУ

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute относительно увеличения объемов поставок вакцины NovaVax

Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

"Фармак" увеличил долю экспорта в объеме продаж почти до 30%

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА