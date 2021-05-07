Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления ее экспорта – владелец компании-производителя

Основатель и владелец компании Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) Сайрус Пунавала в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу, вакцина этой компании CoviShield от коронавирусной болезни была первой, которую получила Украина для проведения прививок. Владелец Института сыворотки отметил, что Индия уже поставила Украине полмиллиона доз вакцины.

В свою очередь, Зеленский предложил Пунавале изучить возможности сотрудничества его компании и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от Covid-19.

Как сообщалось, рост заболеваемости Covid-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин. Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.