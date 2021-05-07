Медицина

16:15 07.05.2021

В Киеве усилили контроль за использованием COVID-вакцин исключительно для целевых групп – КГГА

2 мин читать
В Киеве усилили контроль за использованием COVID-вакцин исключительно для целевых групп – КГГА

В украинской столице усилили контроль за использованием вакцины от коронавируса для прививания представителей исключительно тех целевых групп, которые были определены дорожной картой Минздрава.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, письмо с соответствующим призывом к главам райадминистраций, в подчинении которых находятся центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры, на базе которых расположены прививочные пункты, подписала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Отмечается, что в письме содержится напоминание о том, что сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше, а также граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации.

Кроме того, в документе указано, что "встречаются (в частности, по сообщениям граждан, которые являются пользователями социальных сетей) случаи вакцинации лиц, не входящих в приоритетные группы, определенные дорожной картой, что является недопустимым.

"Департамент обратился к главам РГА с просьбой отметить и со своей стороны директорам определенных медучреждений о необходимости соблюдения требований приказа министерства здравоохранения о дорожной карте по этапности вакцинации целевых групп во время прививочной кампании от COVID-19", - подчеркнула Гинзбург.

Она уточнила, что, по данным отчетных форм Министерства здравоохранения Украины, в столице среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы, вакцинирован 91 человек.

В то же время, Гинзбург напомнила, что в Николаевской области эта цифра составляет около 900 человек, в Черкасской - 768, Кировоградской - 408, в Харькове - 367 человек, Полтавской области - 292 и т.д.

"Киев по численности населения является крупнейшим городом страны. Предсказуемо, что при лучших показателях вакцинации, которые уже много недель подряд удерживает столица, возможны единичные случаи нарушений. И, по сравнению с официальными статистическими данными Минздрава в других регионах, эти случаи именно единичные. Однако контроль со стороны департамента - строгий", - заявила директор департамента здравоохранения.

Она подчеркнула, что во время последнего онлайн-совещания директорам столичных центров первичной медико-санитарной помощи и консультационно-диагностических центров была еще раз донесена информация об условиях вакцинации целевых групп и рекомендовано ознакомление медиков прививочных бригад с этими требованиями "под подпись".

"А для усиления контроля мы обратились еще и к главам райгосадминистраций", - подчеркнула чиновница.

Она добавила, что департамент здравоохранения довел до глав РГА и информацию о необходимости соблюдения санитарно-эпидемических норм и определенных рекомендаций при вакцинации, а также уточнила, что все публичные лица, которые ранее были привиты согласно приказу Минздрава в рамках кампании по популяризации вакцинации обязательно получат вторую дозу вакцины.

Теги: #киев #коронавирус #вакцина #контроль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 07.05.2021
В индийском штате Гоа у половины тестируемых на COVID-19 находят коронавирус

В индийском штате Гоа у половины тестируемых на COVID-19 находят коронавирус

17:18 07.05.2021
В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

14:35 07.05.2021
Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые заживо сожгли в Киеве бездомного

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые заживо сожгли в Киеве бездомного

13:02 07.05.2021
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

12:08 07.05.2021
В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

09:45 07.05.2021
Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

09:19 07.05.2021
В Киеве за сутки выявили 611 случаев заражения COVID-19, умерли 30 человек

В Киеве за сутки выявили 611 случаев заражения COVID-19, умерли 30 человек

08:18 07.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

05:59 07.05.2021
На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

01:36 07.05.2021
В Киеве 6-9 мая пройдет ряд мероприятий

В Киеве 6-9 мая пройдет ряд мероприятий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Украина ожидает в мае получить около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

ПОСЛЕДНЕЕ

Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 заключили 717 медучреждений – и.о. главы НСЗУ

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute относительно увеличения объемов поставок вакцины NovaVax

Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

"Фармак" увеличил долю экспорта в объеме продаж почти до 30%

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА