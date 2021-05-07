В Киеве усилили контроль за использованием COVID-вакцин исключительно для целевых групп – КГГА

В украинской столице усилили контроль за использованием вакцины от коронавируса для прививания представителей исключительно тех целевых групп, которые были определены дорожной картой Минздрава.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, письмо с соответствующим призывом к главам райадминистраций, в подчинении которых находятся центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры, на базе которых расположены прививочные пункты, подписала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Отмечается, что в письме содержится напоминание о том, что сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше, а также граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации.

Кроме того, в документе указано, что "встречаются (в частности, по сообщениям граждан, которые являются пользователями социальных сетей) случаи вакцинации лиц, не входящих в приоритетные группы, определенные дорожной картой, что является недопустимым.

"Департамент обратился к главам РГА с просьбой отметить и со своей стороны директорам определенных медучреждений о необходимости соблюдения требований приказа министерства здравоохранения о дорожной карте по этапности вакцинации целевых групп во время прививочной кампании от COVID-19", - подчеркнула Гинзбург.

Она уточнила, что, по данным отчетных форм Министерства здравоохранения Украины, в столице среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы, вакцинирован 91 человек.

В то же время, Гинзбург напомнила, что в Николаевской области эта цифра составляет около 900 человек, в Черкасской - 768, Кировоградской - 408, в Харькове - 367 человек, Полтавской области - 292 и т.д.

"Киев по численности населения является крупнейшим городом страны. Предсказуемо, что при лучших показателях вакцинации, которые уже много недель подряд удерживает столица, возможны единичные случаи нарушений. И, по сравнению с официальными статистическими данными Минздрава в других регионах, эти случаи именно единичные. Однако контроль со стороны департамента - строгий", - заявила директор департамента здравоохранения.

Она подчеркнула, что во время последнего онлайн-совещания директорам столичных центров первичной медико-санитарной помощи и консультационно-диагностических центров была еще раз донесена информация об условиях вакцинации целевых групп и рекомендовано ознакомление медиков прививочных бригад с этими требованиями "под подпись".

"А для усиления контроля мы обратились еще и к главам райгосадминистраций", - подчеркнула чиновница.

Она добавила, что департамент здравоохранения довел до глав РГА и информацию о необходимости соблюдения санитарно-эпидемических норм и определенных рекомендаций при вакцинации, а также уточнила, что все публичные лица, которые ранее были привиты согласно приказу Минздрава в рамках кампании по популяризации вакцинации обязательно получат вторую дозу вакцины.