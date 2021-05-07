Медицина

11:29 07.05.2021

Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute относительно увеличения объемов поставок вакцины NovaVax

1 мин читать
Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute относительно увеличения объемов поставок вакцины NovaVax

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с индийским производителем вакцин Serum Institute на предмет возможного увеличения объемов поставок вакцины NovaVax до 15 млн доз, сообщается на сайте Минздрава.

"Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Сайрусом Пунавала (руководитель Serum Institute – ИФ) возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году, а также увеличение объемов первой партии вакцин с 2 до 4 млн доз", - процитировала пресс-служба министра.

Помимо этого, Степанов проводит переговоры по разблокированию поставок вакцины AstraZeneca/CoviShield, 1,5 млн доз которой Украина должна была получить еще до 31 марта согласно контракту.

 

Теги: #novavax #переговоры #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 07.05.2021
Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

07:25 07.05.2021
Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

14:31 06.05.2021
Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

10:22 06.05.2021
Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

13:50 01.05.2021
Киргизия и Таджикистан обсуждают урегулирование конфликта, вопрос о делимитации границы

Киргизия и Таджикистан обсуждают урегулирование конфликта, вопрос о делимитации границы

22:18 30.04.2021
Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

10:27 30.04.2021
Минздрав внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации - Степанов

Минздрав внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации - Степанов

00:45 30.04.2021
Количество пострадавших в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек - Минздрав Кыргызстана

Количество пострадавших в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек - Минздрав Кыргызстана

12:35 29.04.2021
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке пациентов с COVID-19 под наблюдение семейных врачей

Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке пациентов с COVID-19 под наблюдение семейных врачей

11:29 29.04.2021
"Слуга народа" определится с вопросом увольнения главы Минздрава в мае – Арахамия

"Слуга народа" определится с вопросом увольнения главы Минздрава в мае – Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Украина ожидает в мае получить около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

"Фармак" увеличил долю экспорта в объеме продаж почти до 30%

Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

В Украину прибыли полмиллиона доз вакцин CoronaVac

Низкий уровень инвестиций в медицину в пандемию дорого обошелся Украине - гендиректор "Рош Украина"

Фармкомпания Roche готова гарантировать результаты лечения своими препаратами при госзакупках

Pfizer и Biontech просят ЕС разрешить применение своей вакцины от COVID-19 для детей 12-15 лет

Медики Испании исследуют комбинацию использования вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА