Медицина

10:22 07.05.2021

Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

1 мин читать
Минздрав Украины со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины со следующей недели начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за вакцинальной кампанией от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты по областям Украины, целью которых является проанализировать состояние проведения вакцинальной кампании. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививку без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Каждый конкретный случай нарушения алгоритмов будет рассматриваться в Минздраве", - сказал он.

Ляшко добавил, что с начала кампании в Украине от COVID-19 провели 822,196 тыс. вакцинаций, из них за четверг - 37,967 тыс.

"Прививку вакциной AstraZeneca Covishield получили 480,564 тыс. человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech – 67,143 тыс. человек, вакциной Pfizer – 48,774 тыс. человек, вакциной AstraZeneca SKBio – 225,289 тыс. человек", - уточнил он.

Замминистра отметил, что вакцинация вторыми дозами начнется 9 мая для тех, кто с 18 апреля вакцинировался препаратом Pfizer, 11 мая для тех, кто вакцинировался CoronaVac с 13 апреля, и 19 мая для тех, кто вакцинировался AstraZeneca Covishield с 24 февраля.

Теги: #вакцинация #регионы #проверки #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 07.05.2021
Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute относительно увеличения объемов поставок вакцины NovaVax

Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute относительно увеличения объемов поставок вакцины NovaVax

10:49 07.05.2021
Президент Молдовы Санду привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Президент Молдовы Санду привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

16:13 06.05.2021
Введение паспортов вакцинации поддерживает 27% украинцев, для заграничных поездок 44% - соцопрос

Введение паспортов вакцинации поддерживает 27% украинцев, для заграничных поездок 44% - соцопрос

14:31 06.05.2021
Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

14:04 06.05.2021
Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

10:22 06.05.2021
Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

17:21 05.05.2021
Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

17:15 05.05.2021
Вакцинированные граждане Сербии смогут рассчитывать на компенсацию в 25 евро - президент

Вакцинированные граждане Сербии смогут рассчитывать на компенсацию в 25 евро - президент

13:51 05.05.2021
Ко Дню независимости нужно привить от COVID-19 большинство нуждающихся в этом украинцев - Зеленский

Ко Дню независимости нужно привить от COVID-19 большинство нуждающихся в этом украинцев - Зеленский

10:38 05.05.2021
Пилоты Air India отказываются выходить в рейсы, пока им не сделают прививку от COVID-19

Пилоты Air India отказываются выходить в рейсы, пока им не сделают прививку от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Украина ожидает в мае получить около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

"Фармак" увеличил долю экспорта в объеме продаж почти до 30%

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

В Украину прибыли полмиллиона доз вакцин CoronaVac

Низкий уровень инвестиций в медицину в пандемию дорого обошелся Украине - гендиректор "Рош Украина"

Фармкомпания Roche готова гарантировать результаты лечения своими препаратами при госзакупках

Pfizer и Biontech просят ЕС разрешить применение своей вакцины от COVID-19 для детей 12-15 лет

Медики Испании исследуют комбинацию использования вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА