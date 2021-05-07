Медицина

09:45 07.05.2021

Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

1 мин читать
Литовская Northway Biotech заявляет, что создала лекарство от коронавируса

Базирующаяся в Вильнюсе компания Northway Biotech заявила, что при сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарство от коронавируса, сообщили в новостях на телеканале LNK.

"Мы передали швейцарцам клинические исследования. В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство от коронавируса, могу сказать, что да, доведено (создание лекарства - ИФ) до такого уровня, что сейчас проходит клинические исследования", - отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис.

По его словам, степень эффективности препарата станет ясна уже в этом году.

Компания приступает к созданию еще одного лекарства от COVID-19, заявил Бумялис. "Также начнем с нуля делать это (производство лекарства - ИФ) с другой американской компанией", - сказал он.

По сообщению компании, созданное в литовских лабораториях лекарство от коронавируса может стать первым в мире. "Пока нет этих лекарств от коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди хотят прививаться. Но, если ты не привит и заразишься, тебе нужно то, чем можно лечиться", - сказал Бумялис.

Теги: #коронавирус #лекарство #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 07.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

05:59 07.05.2021
На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

19:08 06.05.2021
Запорожские школьники вернутся на занятия в следующий вторник - мэр

Запорожские школьники вернутся на занятия в следующий вторник - мэр

14:31 06.05.2021
Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

14:04 06.05.2021
Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

Нацплан вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен в 4 раза - KSE

10:45 06.05.2021
В Киеве за сутки выявлены 622 новых случаев Covid-19 - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 622 новых случаев Covid-19 - Кличко

08:17 06.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14 351 человек

В Украине за сутки зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14 351 человек

15:58 05.05.2021
В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

08:21 05.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2576 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7728 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 2576 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7728 человек – Степанов

06:02 05.05.2021
На Буковине выявлено 62 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 62 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Украина ожидает в мае получить около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

"Фармак" увеличил долю экспорта в объеме продаж почти до 30%

Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Степанов: "Спутника" в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

В Украину прибыли полмиллиона доз вакцин CoronaVac

Низкий уровень инвестиций в медицину в пандемию дорого обошелся Украине - гендиректор "Рош Украина"

Фармкомпания Roche готова гарантировать результаты лечения своими препаратами при госзакупках

Pfizer и Biontech просят ЕС разрешить применение своей вакцины от COVID-19 для детей 12-15 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА