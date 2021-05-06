Медицина

18:00 06.05.2021

Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

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Карантинные ограничения в Индии не повлияют на поставки лекарств из этой страны - IPMA

Карантинные ограничения, веденные в Индии в связи с активным распространением COVID-19, не повлияют на поставки лекарственных средств из этой страны, прогнозируют в Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA).

"Мы считаем, что карантинные ограничения в Индии в целом не должны повлиять на текущие контрактные поставки лекарственных средств из Индии", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в ассоциации.

В то же время в IPMA допускают, что в отдельных случаях карантинные ограничения могут коснуться производства и/или поставок лексредств, которые применяются в терапии COVID-19.

"В связи со вспышкой новых случаев заболевания Индия стремится в первую очередь обеспечить всем необходимым своих граждан", - констатировали в ассоциации.

Кроме того, в IPMA отмечают, что в настоящее время логистика лекарственных средств и поставка лекарств из Индии в основном налажены через море, однако из-за эпидемии могут быть сбои и задержки в организации логистики внутри самой Индии.

"На международные плановые поставки карантинные ограничения не должны существенно повлиять", - подчеркнули в ассоциации.

Как сообщалось, Украина со 2 мая запретила пересечение государственной границы иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или пребывали на ее территории не менее семи дней на протяжении последних 14 дней.

Теги: #лексредства #ipma #индия
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