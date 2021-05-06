Медицина

17:46 06.05.2021

"Фармак" увеличил долю экспорта в объеме продаж почти до 30%

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"Фармак" увеличил долю экспорта в объеме продаж почти до 30%

Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) по итогам 2020 года нарастила долю экспорта до 29,6% в общем объеме продаж.

Как сообщается в пресс-релизе компании, экспортные поставки по итогам года выросли на 40%.

"Фармак" экспортирует продукцию в страны ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др. – в целом 35 стран мира.

Как отмечают в компании, с началом пандемии во всем мире резко вырос спрос на лекарственные средства, используемые в комплексной терапии пациентов с COVID-19. В частности, речь идет о кортикостероидах, релаксантах, анальгетиках, антибиотиках, а также препаратах для наркоза и седации, необходимых при подключении больных к аппаратам ИВЛ.

"Ряд таких препаратов компании "Фармак" были экспортированы в Израиль, Великобританию, Швецию, Францию, Германию, Польшу, Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур, а также отправлены для целей использования ВОЗ", - сообщили в компании.

Производственные линии "Фармак", кроме национальных, имеют европейские сертификаты GMP (надлежащая производственная практика). Это позволяет реализовывать продукцию в странах с особо жесткими регуляторными требованиями.

"Сейчас мы готовимся к прохождению инспекции FDA для выхода на рынок США. Наша стратегическая цель - нарастить долю экспорта в общем объеме продаж до 40%", - сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, "Фармак" в 2020 году увеличил капитальные инвестиции на 78% по сравнению с 2019 годом - до 1,3 млрд грн. Расходы компании на исследования и разработки составили 448 млн грн.

По итогам 2020 года "Фармак" получил чистую прибыль в размере около 1,138 млрд грн, что почти на 7,8% больше, чем в 2019 году (1,056 млрд грн), доход от реализации достиг 7,5 млрд грн.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины - производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская (80% акций).

Теги: #фармак #экспорт
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