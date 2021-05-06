Ковидные сертификаты в Украине могут запустить с 1 июля – Минздрав

Министерство здравоохранения работает над внедрением ковидных сертификатов, которые планируют запустить уже с 1 июля, сообщается на сайте ведомства.

"Мы знаем, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба.

Согласно сообщению, это будет внутренний документ, содержащий данные о вакцинации, о сделанном негативном ПЦР-тесте или о выздоровлении от COVID-19. Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Данные будут вносится через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия".