Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении вакцинации от COVID-19, напомнил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В соответствии с алгоритмами Минздрава отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении прививки. Записаться на вакцинацию можно в удобном для вас пункте вакцинации, прививаться можно не обязательно там, где заключена декларация с семейным врачом - таких запретов нет", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ляшко призвал граждан, которым было отказано в проведении вакцинации от COVID-19 из-за отсутствия декларации с семейным врачом, сообщать об этом в контакт-центр Минздрава. "Мы рассмотрим каждое такое сообщение", - пообещал он.

Кроме того, Ляшко уточнил, что остаточные дозы вакцин больше не могут быть использованы для вакцинации публичных лиц, поэтому "департаменты здравоохранения областей Киева уничтожили персональные данные публичных персон, которые те оставляли при заполнении формы для записи на вакцинацию против COVID-19 остаточными дозами".

Этим лицам Ляшко советует еще раз записаться на вакцинацию через портал "Дия" или его мобильное приложение в лист ожидания.

"Публичные деятели, которые уже получили первую дозу, обязательно получат и вторую дозу вакцины", - сказал он.