Низкий уровень инвестиций в медицину в пандемию дорого обошелся Украине - гендиректор "Рош Украина"

Низкий уровень инвестиций в украинскую медицину во время пандемии COVID-19 дорого обошелся Украине, считает генеральный директор "Рош Украина" Мартин Вершлан.

"Не думаю, что существует дешевое здравоохранение, и пандемия COVID-19 это показала. Поскольку пропускная способность системы здравоохранения низкая, пришлось закрыть экономику, хотя было не так много случаев COVID-19", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если бы в Украине больше инвестировали в здравоохранение, страна была бы сейчас сильнее. Вершлан подчеркнул, что "здравоохранение — это инвестиции, а не расходы".

Комментируя перспективы развития в Украине направления персонализированной медицины, он отметил, что благодаря персонализированному подходу пациент будет получать лечение, которое эффективно именно для него и не будет пустой траты ресурсов на дорогостоящие препараты, которые не помогают.

"Самое главное – не будет теряться время на неэффективную терапию. Таким образом, индивидуальное медицинское обслуживание экономически эффективно. Это один из самых больших вызовов для системы здравоохранения Украины, потому что слишком много денег тратится без какой-либо доказательной базы и рационального эффекта", - сказал он.

Полный текст интервью Вершлана опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua