Медицина

20:26 30.04.2021

Фармкомпания Roche готова гарантировать результаты лечения своими препаратами при госзакупках

1 мин читать
Фармкомпания Roche готова гарантировать результаты лечения своими препаратами при госзакупках

Фармкомпания Roche готова применять механизмы договоров управляемого доступа (ДУД) при закупках лекарств за средства госбюджета и гарантировать результаты лечения своими препаратами, сообщил генеральный директор "Рош Украина" Мартин Вершлан.

"Мы хотим давать гарантию тому, кто платит. Например, в лечении рака груди мы можем декларировать, что ожидаем определенный результат лечения, и государство заключит договор для этого конкретного результата. Это позволит делать инвестиции государства в лечение эффективно и платить не за упаковку препарата, а за вылеченного пациента", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вершлан отметил, что Roche хочет первыми подписать ДУД в ближайшее время, в частности, в направлении онкологии.

"Мы уже сейчас готовы заключать такие договора. Но это может случиться также в других направлениях, например, в редких заболеваниях. Но мы верим, что есть направления в онкологии, которые очень подходят под такой формат", - сказал он.

Полный текст интервью опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #дуд #roche
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 30.04.2021
Важно сместить фокус государственной системы с процесса лечения на качество его результатов - гендиректор "Рош Украина" Мартин Вершлан

Важно сместить фокус государственной системы с процесса лечения на качество его результатов - гендиректор "Рош Украина" Мартин Вершлан

11:48 23.03.2021
Коктейль швейцарской Roche снижает риск тяжелой формы у заболевших коронавирусом на 70% - исследование

Коктейль швейцарской Roche снижает риск тяжелой формы у заболевших коронавирусом на 70% - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает в мае получить около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту

МБРР предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию – замминистра здравоохранения

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca-SKBio для экстренного применения

ПОСЛЕДНЕЕ

Низкий уровень инвестиций в медицину в пандемию дорого обошелся Украине - гендиректор "Рош Украина"

Pfizer и Biontech просят ЕС разрешить применение своей вакцины от COVID-19 для детей 12-15 лет

Медики Испании исследуют комбинацию использования вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca

Минздрав внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации - Степанов

Фармкомпания "Дарница" изучает перспективы выхода на азиатские рынки

Индийский штамм коронавируса менее опасен, чем британский, считают украинские ученые

Кабмин утвердил концепцию развития медпомощи орфанным больным

Минздрав планирует привлечь около 3400 врачей для работы в отделениях экстренной медпомощи опорных больниц

Сервис Doc.ua сменил СЕО

Стоимость бренда фармкомпании "Дарница" в 2021г оценивается в $187,23 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА