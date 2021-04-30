Фармкомпания Roche готова гарантировать результаты лечения своими препаратами при госзакупках

Фармкомпания Roche готова применять механизмы договоров управляемого доступа (ДУД) при закупках лекарств за средства госбюджета и гарантировать результаты лечения своими препаратами, сообщил генеральный директор "Рош Украина" Мартин Вершлан.

"Мы хотим давать гарантию тому, кто платит. Например, в лечении рака груди мы можем декларировать, что ожидаем определенный результат лечения, и государство заключит договор для этого конкретного результата. Это позволит делать инвестиции государства в лечение эффективно и платить не за упаковку препарата, а за вылеченного пациента", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вершлан отметил, что Roche хочет первыми подписать ДУД в ближайшее время, в частности, в направлении онкологии.

"Мы уже сейчас готовы заключать такие договора. Но это может случиться также в других направлениях, например, в редких заболеваниях. Но мы верим, что есть направления в онкологии, которые очень подходят под такой формат", - сказал он.

Полный текст интервью опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua