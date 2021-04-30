Медицина

17:34 30.04.2021

Pfizer и Biontech просят ЕС разрешить применение своей вакцины от COVID-19 для детей 12-15 лет

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Pfizer и Biontech просят ЕС разрешить применение своей вакцины от COVID-19 для детей 12-15 лет

Компания Biontech подала заявку на допуск в ЕС вакцины от коронавируса для детей от 12 до 15 лет, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Pfizer и Biontech SE сегодня сообщили, что подали заявку на допуск на рынок в ЕС в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) для вакцины Сomirnaty для подростков от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Аналогичная заявка уже была подана в США.

"Если ЕМА даст допуск, то вакцину можно будет использовать в 27 странах ЕС", - сообщают производители.

Теги: #дети #biontech #вакцина #pfizer
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