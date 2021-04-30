Медицина

14:22 30.04.2021

Медики Испании исследуют комбинацию использования вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca

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Медики Испании исследуют комбинацию использования вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca

Испанские органы здравоохранения приступили к исследованию комбинированного использования вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Минздрав Испании.

В рамках исследования молодые люди, ранее получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, в качестве второй дозы будут привиты препаратом Pfizer-BioNTech. В исследовании примут участие 400 человек, а еще 200 человек вызвались быть в контрольной группе.

В работе задействованы пять испанских больниц, а результаты ожидаются в середине мая.

AP уточняет, что сотрудники института здоровья имена Карла III хотят изучить эффекты от комбинации вакцин разных производителей в качестве альтернативы второй дозе AstraZeneca: после применения этой вакцины зафиксированы очень редкие случаи образования тромбов.

Накануне стало известно, что китайские производители вакцин от COVID-19 компании Sinopharm и Sinovac с целью повышения эффективности препаратов исследуют вариант с их комбинированием с вакцинами других компаний.

Теги: #испания #вакцины #комбинация
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