Медицина

10:27 30.04.2021

Минздрав внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации - Степанов

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Минздрав внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации - Степанов

Министерство здравоохранения внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"(В национальный план вакцинации - ИФ) будут вносить изменения. После заключения контракта мы подали соответствующие изменения, и эти изменения будут в ближайшее время приняты. Мы внесли все эти 10 млн доз и прописали соответствующие сроки поставки", - сказал Степанов в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24" в четверг вечером.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 апреля утвердил Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год, который предусматривает, что Украина с мая выйдет на 5,65 млн прививок от COVID-19 ежемесячно с 2,66 млн в апреле, чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц. Данных о поставке 10 млн доз Pfizer/BioNTech в плане нет (ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщала о заключении соответствующего договора с компанией).

Теги: #вакцинация #минздрав #pfizer
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