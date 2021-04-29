Индийский штамм коронавируса менее опасен, чем британский, считают украинские ученые

Индийский штамм коронавируса, вызывающий заболевание COVID-19, менее опасен, чем британский штамм коронавируса, считают эксперты Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины.

"По нашему мнению, значительно более опасным, чем "индиец", является британский штамм коронавируса, который широко распространился по Европе и Украине", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор института Михаил Тукало со ссылкой на результаты исследования индийского штамма специалистами института.

Тукало отметил, что индийский штамм имеет новую комбинацию опасных с точки зрения инфекционных свойств мутаций, которые ранее по отдельности выявлялись в разных штаммах коронавируса.

"Благодаря этим мутациям вирус быстрее проникает в клетки человека. Геном индийского штамма имеет около 25 мутаций по сравнению с референтным "уханским" штаммом", - сказал он.

Ученый напомнил, что в Украине уже обнаружен еще один опасный штамм коронавируса - южноафриканский, относительно которого "факты действия существующих вакцин не обнадеживающие". При этом индийский штамм имеет схожую с южноафриканским мутацию.

Эксперт отметил, что индийский штамм пока не обнаружен в Украине, но уже зафиксирован в более чем 20 странах мира.

"Возможно, этот штамм еще не добрался нашей страны, но, возможно, причина в том, что в Украине проводят крайне мало секвенирований - изучения мутаций с помощью расшифровки последовательности генома вируса. Конечно, необходимо наладить постоянный мониторинг и исследования штаммов коронавируса", - сказал он.

Тукало подчеркнул, что "изучение мутаций позволит как предупредить новые волны заболевания, так и оценивать эффективность лечения, а также понимать необходимость разработки и применения уже существующих или новых вакцин и внедрение противоэпидемических мероприятий для избежание распространения опасных штаммов".

"Наш институт имеет успешный опыт секвенирования коронавирусов", - сказал он.

Согласно всемирной базе данных GISAID, "индийский" штамм коронавируса выявлен методом секвенирования в более 1,5 тыс. образцов.

Как сообщалось, органы здравоохранения КНР зафиксировали "индийский" штамм коронавируса COVID-19 в нескольких городах Китая.