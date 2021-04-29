Медицина

11:53 29.04.2021

Кабмин утвердил концепцию развития медпомощи орфанным больным

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Кабмин утвердил концепцию развития медпомощи орфанным больным

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Концепцию развития системы предоставления медпомощи орфанным больным, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Кабмин принял рапоряжение №377относительно утверждения концепции развития системы предоставления медицинской помощи гражданам, страдающим редкими орфанными заболеваниями на 2021-2026 годы",- сказала она.

По ее словам, документом предусматривается разработка прозрачного подхода к процедуре принятия решений о господдержке граждан с орфанными заболеваниями, проведение эпидисследования с целью получения данных о редких заболеваниях, в частности создание функциональной возможности формировать данные относительно граждан, страдающих редкими заболеваниями, обеспечение ровного и своевременного доступа орфанных больных к методам раннего выявления редких заболеваний.

Кроме того, предусматривается обеспечение таких граждан доступом к лексредствам и медизделиям, предоставление им качественной медпомощи, психосоциальной поддержки, повышение квалификации специалистов по ранней диагностике, профилактике и лечению редких заболеваний и др.

В ближайшем времени Минздрав намерен разработать план действий по реализации концепции.

Теги: #концепция #орфанные_заболевания
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